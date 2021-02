Radsport: Michael Gogl bei "Stern von Besseges" Gesamt-Sechster

Sieg an Belgier Wellens

Radprofi Michael Gogl hat das erste wichtigere Etappenrennen der Saison als Gesamt-Sechster beendet. Der Oberösterreicher verbesserte sich im stark besetzten "Stern von Besseges" in Frankreich im 11-km-Einzelzeitfahren in Ales am Sonntag noch um vier Positionen, ein 19. Tagesrang reichte. Möglich wurde die gute Platzierung auch durch die von Qhubeka-Teamkollegen unterstützte Aufholjagd nach einem Defekt im Finish am Samstag. Den Sieg sicherte sich der Belgier Tim Wellens.

Wellens, ein mehrfacher Etappensieger bei Giro und Vuelta, hatte nach fünf Etappen 53 Sekunden Vorsprung auf den polnischen Ex-Weltmeister Michal Kwiatkowski. Dessen Ineos-Teamkollege Filippo Ganna hatte als Weltmeister das Zeitfahren für sich entschieden. Gogl hatte in der Gesamtwertung 1:24 Minuten Rückstand.