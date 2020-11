Andreas Müller hat sich bei den Bahn-Europameisterschaften der Radsportler in Plowdiw am Donnerstag im Scratch auf dem zwölften Platz klassiert. Der Titel ging an den Portugiesen Iuri Leitao. Österreichs Verband hat sechs Athleten für die Wettkämpfe in Bulgarien genannt. Der 40-jährige Müller tritt auch noch im Madison mit Andreas Graf an.