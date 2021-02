Radsport: Nächster Giro d'Italia Angelegenheit für Bergspezialisten

Der 104. Giro d'Italia wird den Bergspezialisten gefallen. Auf den 3.450,4 Kilometern von Turin nach Mailand warten vom 8. bis 30. Mai insgesamt sechs Bergankünfte und weitere schwere Etappen durch das Hochgebirge auf die Radprofis. Der steilste Schlussanstieg wartet mit dem Monte Zoncolan auf der 14. Etappe. Die Königsetappe bildet das 16. Teilstück mit drei Pässen in über 2.000 Metern Höhe.

Die zwei Zeitfahren finden am ersten Tag in Turin (9 km) und am Schlusstag über 29,4 Kilometer nach Mailand statt. Die Route beinhaltet zudem 34 Kilometer über die staubigen Schotterpisten in der Toskana. Für die Sprinter wird es bei fast 47.000 Höhenmetern schwer. Nur sechs Flachetappen bieten Chancen auf Sprinterfolge.