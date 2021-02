Radsport: Pogacar neuer UAE-Tour-Leader - Aus von Van der Poel

Gesamtführender durfte nach Corona-Fall nicht mehr antreten

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Aktualisiert nach 2. Etappe ---------------------------------------------------------------------

Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar hat am Montag mit Rang vier im 13-km-Einzelzeitfahren die Führung der World-Tour-Radrundfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten übernommen. Der Slowene aus dem UAE-Emirates-Team führt nun fünf Sekunden vor Joao Almeida (Deceuninck) aus Portugal. Den Tagessieg in Al Hudayriat sicherte sich der italienische Weltmeister Filippo Ganna (Ineos). Bester Österreicher war als Zehnter mit 38 Sekunden Rückstand Matthias Brändle (Israel Cycling).

Der bisherige Gesamtführende Mathieu van der Poel durfte wie seine Alpecin-Teamkollegen aufgrund eines Coronafalls im Mitarbeiterstab des Rennstalls nicht mehr antreten. Der Sieger der Auftaktetappe musste sich wie der Rest des Teams in Quarantäne begeben.