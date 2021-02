Radsport: Saisonauftakt für Bernal, Großschartner und Co.

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Auch Patrick Gamper nominiert ---------------------------------------------------------------------

Aufgrund der corona-bedingten Absage anderer Rennen in Spanien und im Nahen Osten fällt für viele Radprofis am Mittwoch beim Etoile de Besseges der Startschuss in die neue Saison. Das fünftägige Etappenrennen in Frankreich ist mangels Alternativen ungewöhnlich stark besetzt. So treten etwa die ehemaligen Tour-de-France-Sieger Egan Bernal, Geraint Thomas (beide Ineos) und Vincenzo Nibali (Trek) sowie einige Sprintstars an.

Mit Felix Großschartner, Lukas Pöstlberger, Patrick Gamper (alle Bora), Michael Gogl (Qhubeka) und Tobias Bayer (Alpecin) starten auch fünf Österreicher ins Rennjahr. Die World Tour soll nach der Absage der Australien-Rennen zum Jahresauftakt in drei Wochen mit der UAE-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten beginnen.