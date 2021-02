Radsport: Slowene Pogacar bei UAE-Tour weiter voran

45 Sekunden Vorsprung vor Schlussetappe

Tour-de-France-Champion Tadej Pogacar liegt vor der Schlussetappe der Radrundfahrt in den Vereinigten Arabischen Emiraten 45 Sekunden vor dem Briten Adam Yates in Front. Der Portugiese Joao Almeida ist 1:12 Minuten zurück Dritter. Die siebentägige Rundfahrt, die zur World Tour gehört, endet am Samstag in Abu Dhabi. Die 6. Etappe von Deira Island über 165 km nach Dubai holte der Ire Sam Bennett von Quick-Step nach 3:32:23 Stunden vor dem Italiener Elia Viviani (Cofidis).

Bester Österreicher war am Freitag Gregor Mühlberger (Movistar) als zeitgleicher 56., Patrick Konrad (Bora) kam im Massensprint als 71. ins Ziel. In der Gesamtwertung ist Konrad als 38. mit 16:47 Minuten Rückstand klassiert, Mühlberger (+29:53) ist 63.