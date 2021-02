Radsport: Slowene Pogacar Gesamtsieger der UAE-Tour

Konrad 38.

Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar ist standesgemäß in die neue Saison der Rad-WorldTour gestartet. Der 22-jährige Slowene beendete die UAE-Tour am Samstag als Sieger, nach sieben Etappen hatte er beim "Heimsieg" für sein UAE-Emirates-Team 45 Sekunden Vorsprung auf den Briten Adam Yates (Ineos). Der Schlussabschnitt wurde in Abu Dhabi (147 km) im Massensprint eine Beute des Australiers Caleb Ewan.

Der Niederösterreicher Patrick Konrad (Bora) befindet sich noch im Formaufbau und schloss das Etappenrennen als 38. (+16:47 Min.) ab. Der zum Movistar-Team gewechselte Gregor Mühlberger wurde 62. (+29:53).