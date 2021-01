Radsport: Tour of the Alps im April mit gleich zwölf World-Tour-Teams

U.a. Ineos - Tyrol Cycling einzige österreichische Equipe

Das Giro d'Italia-Vorbereitungsrennen Tour of the Alps geht heuer vom 19. bis 23. April mit gleich zwölf World-Tour-Teams über die Bühne. Die Anzahl der Equipen wurde laut am Freitag erfolgter Präsentation von 20 auf 22 aufgestockt, von den österreichischen Teams ist ob des Andrangs aber nur für das Tirol Cycling Team Platz. Die Tour beginnt am 19. April in Brixen, hat Innsbruck und Imst als Ziele der ersten und zweiten Etappe und endet am 23. April in Riva del Garda.

Unter den World-Tour-Teams befindet sich die 2019 als Sky siegreich gebliebene Mannschaft von Ineos sowie Trek, Bahrain, Astana und Bora. Für das deutsche Team ist Felix Großschartner eine wahrscheinliche Besetzung. Österreichs "Radsportler des Jahres" hat auch die Italien-Rundfahrt im Plan.