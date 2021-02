Der Niederländer Mathieu van der Poel (Alpecin) hat am Sonntag zum Rad-WorldTour-Auftakt die 1. Etappe der UAE-Tour im Sprint gewonnen. Der Flandern-Rundfahrt-Sieger von 2020 siegte nach 176 km in Al Mirfa vor seinem Landsmann David Dekker (Jumbo) und dem Dänen Michael Mörkov (Deceuninck). Die Österreicher Patrick Konrad (Bora/41.), Gregor Mühlberger (Movistar/42.) und Matthias Brändle (Israel Start-up Nation/132.) hatten es nicht in die 23-köpfige Spitzengruppe geschafft.