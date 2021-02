Radsport: Vuelta 2021 als Angelegenheit für Kletter-Spezialisten

Die diesjährige Spanien-Radrundfahrt (14. August bis 5. September) wird einmal mehr eine Angelegenheit für die Kletterer. Zwar fehlen die Pyrenäen im anspruchsvollen Parcours, dennoch erhalten die starken Bergfahrer bei der Vuelta 2021 genügend Gelegenheiten, ihre Stärken auszuspielen. Bereits am dritten Tag wartet am Picon Blanco die erste Bergankunft auf den Tross.

Der Auftakt der dreiwöchigen Rundfahrt bildet ein 8 km langer Prolog in Burgos. Die Entscheidung im Kampf um den Gesamtsieg dürfte am Schlusstag in einem 33,7 km langen, hügeligen Zeitfahren im berühmten Pilgerort Santiago de Compostela fallen. Die dritte große Tour des Jahres endet damit zum ersten Mal seit 2014 nicht am traditionellen Zielort Madrid.