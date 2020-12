Rätselhafter Monolith auch in Hessen

Am Rande eines Ackers bei Einkaufszentrum

Nach dem Fund mehrerer mysteriöser Stelen weltweit ist auch in der hessischen Gemeinde Sulzbach ein solcher Monolith aufgetaucht. Fotos zeigen, wie er am Rande eines Ackers steht - in der Nähe eines großen Einkaufszentrums.

Wer die über drei Meter große Säule dort aus welchem Grund aufgestellt hat und ob es einen Zusammenhang mit den anderen Stelen gibt, war am Dienstag unklar. "Sie wurde am Samstag von Spaziergängern entdeckt, die Herkunft können wir uns nicht erklären", sagte ein Sprecher der Gemeinde.

Der Landwirt des Ackers im Main-Taunus-Kreis habe versichert, damit nichts zu tun zu haben. Seit Bekanntwerden des Fundes sei an dem sonst wenig frequentierten Feldweg deutlich mehr Betrieb als sonst.

Lange soll der Monolith, der bereits einmal lag und von Unbekannten wieder aufgerichtet wurde, dort jedoch nicht stehen bleiben. "Wir schauen uns das noch maximal drei Tage an. Wenn er bis dahin nicht weg ist, werden wir ihn entsorgen lassen", so der Gemeindesprecher. Seinem Eindruck nach handle es sich nicht um hochwertiges Material.

Zunächst war im US-Bundesstaat Utah ein Monolith aufgetaucht, zuletzt wurden eine Reihe von Stelen weltweit entdeckt, so etwa auf der britischen Isle of Wight, in einem Naturgebiet im Norden der Niederlande oder im kleinen spanischen Örtchen Ayllon etwa 90 Kilometer nordwestlich von Madrid. Das Künstlerkollektiv The Most Famous Artist, das sich für den Monolithen in Utah verantwortlich gezeigt hatte, wies den Berichten zufolge die Vermutung zurück, es könne auch auf der Isle of Wight aktiv gewesen sein.