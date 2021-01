Rätselhafter Tod von Ex-Polizeichef und Mafiajäger spaltet Slowakei

500 Menschen bei Begräbnis, Anteilnahme im ganzen Land - Mafiajäger Lucansky starb in U-Haft nach angeblichem Selbstmordversuch

Der mysteriöse Tod des ehemaligen Polizeipräsidenten Milan Lucansky in einer Gefängniszelle hat in der Slowakei emotionale Diskussionen und Mordspekulationen ausgelöst. Zum Begräbnis in seinem nordslowakischen Heimatdorf Strba kamen am Freitag nach Schätzung des TV-Nachrichtensenders TA3 trotz Corona-Beschränkungen rund 500 Menschen, darunter ein ehemaliger Innenminister und ein Ex-Justizminister. Im ganzen Land entzündeten Bürger Kerzen vor Polizeistationen.

Lucansky war 2018 kurz nach dem Mord am Investigativ-Journalisten Jan Kuciak Polizeichef geworden. Davor hatte er sich das Image eines unbestechlichen Mafiajägers erworben. Unter seiner Führung nahm die Polizei mehrere Richter, Staatsanwälte und andere mächtige Personen fest, die trotz Korruptionsverdachts lange als unantastbar galten.

Nach Konflikten mit dem neuen konservativen Innenminister trat Lucansky jedoch Ende August 2020 zurück und wurde am 3. Dezember selbst wegen eines Korruptionsvorwurfs in Untersuchungshaft genommen. Von der Außenwelt abgeschnitten zog er sich dort eine schwere Augenverletzung zu, stürzte im Krankenhaus und starb am 30. Dezember, nachdem er sich nach offiziellem Gefängnisbericht am Vortag selbst an seiner Joggingjacke erhängt haben soll.

Erst nach Medien- und Internet-Spekulationen veröffentlichte das Justizministerium einzelne Details zu diesen Ereignissen. Oppositionspolitiker warfen der Regierung Vertuschungsversuche vor und sprachen von "Politjustiz" gegen Funktionäre, die wie Lucansky noch von der früheren sozialdemokratischen Regierung ernannt worden seien. Justizministerin Maria Kolikova versprach diese Woche eine Untersuchung von Lucanskys Tod durch eine unabhängige Kommission, in die sie auch Vertreter von Medien und Opposition berief.