Räuber schlich sich in Wiener Supermarkt zum Tresor

Von Mitarbeitern überrascht - Krimineller zückte Waffe

Ein Mann hat sich am Samstagnachmittag durch das Lager ins Büro eines Supermarkts auf der Mariahilfer Straße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus geschlichen. Beim Versuch, den dortigen Tresor zu öffnen, wurde der Kriminelle von zwei Mitarbeitern überrascht, woraufhin er eine Schusswaffe zückte, berichtete die Polizei am Sonntag.

Der Unbekannte zwang kurz vor 17.00 Uhr die Angestellten, den Tresor zu öffnen und flüchtete mit dem Bargeld. Er wurde bei dem Coup gefilmt, das Videomaterial wird derzeit ausgewertet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.