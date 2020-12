Räuberisches Trio nahm Steirer (19) Geldbörse und Mobiltelefon ab

Täter trugen Mund-Nasen-Schutzmasken - Polizei bat um Hinweise

Drei junge Männer haben am Dienstagabend in der Grazer Innenstadt einen 19-Jährigen bedroht und ihm seine Geldbörse mit Barem, sein Mobiltelefon und einen Schlüssel geraubt. Der Steirer aus dem Bezirk Graz-Umgebung wehrte sich aus Angst nicht, meldete sich aber rund eine halbe Stunde später bei einer Polizeiinspektion. Die Täter trugen alle Mund-Nasen-Schutzmasken und waren schwer zu erkennen. Die Polizei bittet um Hinweise, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde.

Der junge Mann war gegen 19.00 Uhr auf der Murpromenade unter der Tegetthofbrücke unterwegs, als er von drei auf einer Bank sitzenden jungen Männern gefragt wurde, ob er "etwas kaufen" möchte. Nachdem er verneint hatte, wollte er Richtung Norden weitergehen. Doch die drei Männer stellten sich ihm in den Weg und umringten ihn in bedrohlicher Art. Dann stieß einer den 19-Jährigen mit beiden Händen nach hinten, griff ihm in die Hosen- bzw. Jackentaschen und raubte dem jungen Steirer dessen Börse samt Bargeld, Handy und Schlüssel. Alle drei rannten dann in Richtung Radetzkybrücke.

Bei den Räubern handelt es sich laut Beschreibung um drei Männer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren. Sie waren zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und sprachen gebrochenes Deutsch mit ausländischem Akzent. Alle trugen einen handelsüblichen blauen Mund-Nasen-Schutz. Der Haupttäter trug u.a. eine graue Haube und eine Jacke der Marke "The North Face". Der zweite Räuber hatte u.a. eine schwarze Nike-Haube und eine blaue Jeans an. Der dritte trug u.a. eine schwarze Haube und eine dunkelblaue Jacke.

Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz bat die Bevölkerung um Hinweise auf die Täter unter der Telefonnummer 059133 65-3333.