Raiffeisen-Landesbank Vorarlberg mit neuem Marktvorstand

Tirols UNIQA-Direktor Manfred Miglar ab Juli 2022 neu im RLB-Vorstand - Entscheidung über Vorstandsvorsitz Ende 2021 - Michael Zentner wird neuer UNIQA-Landesdirektor

Die Raiffeisen-Landesbank Vorarlberg bekommt ein neues Vorstandsmitglied. Manfred Miglar, Landesdirektor der UNIQA in Tirol, übernimmt die Funktion des Marktvorstands zum 1. Juli 2022. Er folgt darin Wilfried Hopfner, der zum 30. Juni 2022 seinen Ruhestand antreten wird. Wer nach Hopfner die Position des Vorstandsvorsitzenden der Raiffeisen-Landesbank Vorarlberg übernimmt, werde Ende des Jahres entschieden, informierte die Bank am Freitag in einer Aussendung.

Miglar sei viele Jahre in der Raiffeisen-Landesbank Tirol tätig gewesen und bringe daher umfassende Erfahrung im Bankgeschäft mit, unter anderem als Leiter des Bereichs Privat- und Geschäftskunden. Der 48-Jährige werde seinen Lebensmittelpunkt mittelfristig nach Vorarlberg verlegen, hieß es. Man freue sich über die frühzeitige Weichenstellung, so die Bank. Die Entscheidung über den Vorstandsvorsitz der Raiffeisen-Landesbank Vorarlberg werde der Aufsichtsrat zum Jahreswechsel 2021/22 treffen.

Miglar war seit 2018 für die UNIQA Tirol als Direktor tätig. Die Leitung der Landesdirektion des Versicherers übernimmt ab 1. Juli 2021 Michael Zentner. Zentner war laut einer Aussendung der UNIQA bisher als Regionalleiter des Exklusivvertriebs im Tiroler Oberland im Einsatz.