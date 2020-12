Raketen auf US-Botschaft: Trump warnt Iran vor weiteren Angriffen

"Falls ein Amerikaner getötet wird, werde ich den Iran zur Verantwortung ziehen"

Angesichts wiederholter Raketenangriffe auf die US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad hat der amtierende US-Präsident den Iran vor einer weiteren Eskalation gewarnt. "Falls ein Amerikaner getötet wird, werde ich den Iran zur Verantwortung ziehen", schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. Es gebe Hinweise auf weitere geplante Angriffe gegen Amerikaner im Irak, schrieb Trump.

Die USA werfen Teheran die Unterstützung schiitischer Milizen im Irak vor, die hinter den Angriffen auf die Botschaft stecken sollen. Der Iran hat solche Vorwürfe in der Vergangenheit zurückgewiesen.

In seinem Tweet erklärte Trump, die Botschaft in der besonders gesicherten Grünen Zone in Bagdad sei am Sonntag von "mehreren Raketen" getroffen worden. "Raten Sie, woher sie stammten: Iran", schrieb Trump. Er fügte hinzu, drei der Raketen hätten nicht funktioniert. Dazu veröffentlichte er auch ein Foto von Raketen.