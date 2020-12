Der neunfache Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb tritt kommendes Jahr für das X44-Team von Lewis Hamilton in der neuen Extreme-Elektro-Serie an. Das gab der Rennstall des britischen Formel-1-Champions am Freitag bekannt. Im zweiten Cockpit wird die Spanierin Cristina Gutierrez Platz nehmen. Das erste Rennen der Offroad-Serie, an der auch Carlos Sainz senior teilnehmen wird, soll im März in Saudi-Arabien stattfinden.