2021 wird in Schweden kein Rallye-WM-Lauf über die Bühne gehen. Der von 11. bis 14. Februar angesetzt gewesene zweite Saisonevent in Värmland musste aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden. Das gab die WRC am Dienstag bekannt. Schweden hat mehr als 320.000 Coronafälle, mehr als 7.600 Menschen sind bereits an den Folgen der Viruserkrankung gestorben. Man versucht nun einen Ersatzort zu finden. Die neue Saison soll am 21. Jänner in Monte Carlo starten.