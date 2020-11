Randalierer attackierten im Rausch Wiener Polizisten

Uniformierter stürzte in Floridsdorf nach Schlag auf den Kopf Stiege hinunter - Einsatz auch in der Leopoldstadt

Zwei Randalierer haben am Donnerstag in Wien-Floridsdorf bzw. in der Leopoldstadt im Rausch Polizisten attackiert. In Floridsdorf randalierte laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak ein 36-Jähriger offensichtlich alkoholisiert gegen 19.30 Uhr lautstark in einem Stiegenhaus. Der Aktion war zunächst ein Streit mit einem Bekannten vorausgegangen, auf den auch die Polizisten des unweit gelegenen Stadtpolizeikommandos Floridsdorf aufmerksam wurden.

Die Polizisten drohten dem deutschen Staatsbürger die Festnahme an. Der Betrunkene - offenbar ein Hüne - schlug einem Uniformierten die Faust gegen den Kopf. Der Polizist stürzte daraufhin mehrere Stufen hinunter. Die Festnahme ging dann unter heftiger Gegenwehr vor sich. Auch ein zweiter Beamter bekam die Faust des 36-Jährigen ins Gesicht und wurde ebenfalls verletzt. Der 36-Jährige wurde festgenommen und wegen schwerer Körperverletzung sowie Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Die beiden verletzten Polizisten wurden in einem Krankenhaus notfallmedizinisch versorgt, sie mussten aus dem Dienst scheiden.

Ganz ähnlich verlief der Abend eines 36-jährigen österreichischen Staatsbürgers in einer betreuten Wohneinrichtung in der Leopoldstadt. Der Betrunkene randalierte, Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wollten ihn beruhigen. Er schlug einem Uniformierten gegen den Oberkörper und wurde festgenommen. Der Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen.