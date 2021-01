Randalierer setzten auf steirischer Polizeiinspektion WC unter Wasser

Beamte wollten Streit schlichten: Zwei Männer verletzten Polizisten

Turbulent endete Mittwochabend eine Streitschlichtung in Gratwein-Straßengel im Bezirk Graz-Umgebung: Die zwei Streithähne verletzten drei Polizisten, doch damit nicht genug - einer der schließlich festgenommenen Betrunkenen (39) stopfte Teile seiner Kleidung in eine Toilette auf der örtlichen Inspektion. Diese ging daraufhin über und setzte den Verwahrungsraum unter Wasser. Der 39-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, sein Kontrahent (50) angezeigt.

Die Polizisten waren gegen 21.25 Uhr zur Wohnung einer 30-Jährigen gerufen, da es dort offenbar einen heftigen Streit zwischen dieser, ihrem 50-jährigen Lebensgefährten und dessen 39-jährigem Freund gekommen war, wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilte. Während der Erhebungen wurden die beiden sichtlich alkoholisierten Männer zunehmend aggressiv, bedrohten die Uniformierten mit dem Umbringen und wurden daher festgenommen. Die zwei amtsbekannten Raufbolde wehrten sich heftig und verletzten insgesamt drei Beamte teilweise schwer. Beim Abtransport trat der 39-Jährige gegen den Streifenwagen und beschädigte diesen. Schließlich blockierte er auf der Dienststelle das WC der Verwahrungszelle, betätigte mehrmals die Spülung und flutete den Raum.