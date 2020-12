Rapper Eminem entschuldigt sich in neuem Song bei Rihanna

Wegen geleaktem Song, in dem er Gewalt gegen Frauen verherrlicht hate

US-Rapper Eminem (48) hat sich in einem neuen Song bei der Sängerin Rihanna (32) für frauenfeindliche Äußerungen entschuldigt. Auf dem am Freitag veröffentlichten Album "Music to be Murdered By – Side B" mit 16 Songs ist der Track "Zeus" zu hören, mit dem Textstück "Und von ganzem Herzen, Entschuldigung, Rihanna" ("And wholeheartedly, apologies, Rihanna"). Er bezieht sich auf einen im vorigen Jahr geleakten Song, in dem er Gewalt gegen Frauen verherrlicht hatte.

Dies tue ihm leid, es sei falsch gewesen. Er wollte ihr damit keinen Kummer bereiten, rappt Eminen.

2019 war der zehn Jahre alte, unveröffentlichte Song "Things Get Worse" des Grammy-Preisträgers durchgesickert, in dem er eine Prügelattacke von Rihannas Ex-Freund Chris Brown verteidigt. Sänger Brown ("Don't Wake Me Up") war 2009 nach einem tätlichen Angriff auf Rihanna zu fünf Jahren Bewährung und Sozialstunden verurteilt worden

Die Sängerin aus Barbados ("Diamonds", "Work") und Rapper Eminem, der mit bürgerlichem Namen Marshall Mathers heißt, hatten in der Vergangenheit mehrfach miteinander gearbeitet. Unter andrem nahmen sie die gemeinsamen Songs "Love the Way You Lie" und "The Monster" auf.