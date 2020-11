Raser im Bezirk Mistelbach um 100 km/h zu schnell unterwegs

Auf der Wiener Außenring-Schnellstraße (S1) bei Großebersdorf (Bezirk Mistelbach) ist am Sonntagnachmittag ein Pkw mit polnischem Kennzeichen mit 200 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h geblitzt worden. Bereits am Donnerstagabend hatten Beamte auf der Südautobahn (A2) bei Guntramsdorf (Bezirk Mödling) bei gestatteten 130 km/h ein Auto mit Wiener Kennzeichen mit 240 km/h registriert. In beiden Fällen wurde laut Polizei Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft erstattet.