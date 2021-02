Raser war auf der A4 in Niederösterreich um rund 100 km/h zu schnell

Pkw-Lenker (20) wird angezeigt - Massive Geschwindigkeitsübertretung auch im Bezirk St. Pölten

Ein Pkw-Lenker ist am Sonntagnachmittag mit 234 km/h anstatt der erlaubten 130 km/h über die Ostautobahn (A4) in Richtung Wien gerast. Der 20-Jährige wurde nach Polizeiangaben bei Schwechat angehalten. Nun erwartet ihn eine Anzeige aufgrund der Verwaltungsübertretung.

Der Vorfall auf der A4 war nicht die einzige massive Geschwindigkeitsübertretung in den vergangenen Tagen in Niederösterreich. Bereits am Freitag war ein 59-jähriger Fahrzeuglenker auf der B1 in Perschling (Bezirk St. Pölten) mit 130 km/h anstatt der in diesem Bereich maximal vorgesehenen 70 km/h unterwegs gewesen.

Der Salzburger setzte Augenblicke später noch einen drauf und bretterte um 78 km/h zu schnell durch das Perschlinger Ortsgebiet. Dem Raser wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wird der Mann der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung.