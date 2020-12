Erlaubt wären 80 km/h

Die Polizei hat Freitagabend auf der Wiener Donauuferautobahn (A22) in Fahrtrichtung Strebersdorf einen Raser geschnappt. Der Lenker war am Christtag mit seinem Auto 145 Stundenkilometer schnell, obwohl nur 80 km/h erlaubt sind. Der Lenker wurde angezeigt, ihm droht ein Führerscheinentzugsverfahren, berichtete die Polizei am Samstag.