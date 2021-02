Ratten zahlen mehreren Artgenossen jeweilige Hilfe adäquat zurück

Erinnerten sich in Studie in komplexen sozialen Situationen an frühere Freizügigkeit oder Geiz der Artgenossen und retournieren Hilfsleistungen entsprechend

Ratten merken sich bei Begegnungen mit mehreren Artgenossen genau, wer in der Vergangenheit hilfsbereit war und wer nicht, und zahlen ihnen Freundschaftsdienste später exakt zurück, berichtet der österreichische Verhaltensforscher Michael Taborsky mit Kolleginnen im Fachmagazin "Scientific Reports". "Die Tiere passen ihre Freigiebigkeit sogar mengenmäßig der von bestimmten Partnern erhaltenen Hilfsbereitschaft an", erklärte er der APA.

Ein Team um Michael Taborsky, der am Institut für Ökologie und Evolution der Universität Bern (Schweiz) forscht, steckte jeweils eine Wanderratte (Rattus norvegicus) an vier aufeinanderfolgenden Tagen mit einer von vier unterschiedlichen Artgenossen in einen Käfig. Diese vier unterschiedlichen Nachbarn konnten ihnen Haferflocken zuschanzen: Wenn sie an einem Stab zogen, beförderten sie ein Tablett mit einer Haferflocke zu jener "Versuchsratte", die es daraufhin stets bereitwillig verzehrte. Je öfter sie dies taten, umso mehr bekam die Versuchsratte zu fressen. Die Versuchsleiterin Nina Kettler bestimmte, dass manche der vier Nachbarn dabei spendabel waren und manche nicht.

Am fünften Tag drehten die Forscher den Spieß um: Die Versuchsratten, die in den vier Tagen zuvor von der Großzügigkeit der Nachbarn abhängig gewesen waren, konnten nun ihrerseits einer Ratte, die zufällig aus den vier Nachbarn der Vortage ausgewählt wurde, Haferflocken zuschanzen. "Sie erinnerten sich auch in einer solch komplexen sozialen Situation genau an die Hilfsbereitschaft ihrer Artgenossen und gaben den unterschiedlich hilfsbereiten oder eigennützigen Artgenossen die erhaltene Hilfe zuverlässig nach ihren jeweiligen Vorerfahrungen zurück", so Taborsky. Sogar die Menge der Futterobjekte, die ihnen die Nachbarn in den Vortagen verschafften, hatten sie offensichtlich noch im Gedächtnis und waren dementsprechend freizügig oder eben nicht, als sie schließlich selbst die Macht über den Futtersegen für ihre Versuchspartnerinnen hatten.

