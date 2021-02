Raub unter Bekannten in Wien-Floridsdorf

Jugendliche nahmen 16-Jähriger Geld und Suchtgift ab

Unter Bekannten hat sich ein Raub am späten Donnerstagnachmittag in Wien-Floridsdorf abgespielt. Eine 16-Jährige und ein 17-Jähriger bedrohten eine ebenfalls 16-Jährige kurz nach 17.00 Uhr in der Peitlgasse mit einem Messer und nahmen ihr 150 Euro und Suchtgift, vermutlich Heroin, ab. Das Duo flüchtete, die Überfallene verständigte die Polizei, welche die beiden Jugendlichen nach kurzer Fahndung festnahm. Suchtmittel und Geld wurden sichergestellt.