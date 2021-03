Rauchgranate explodierte im Büro der ungarischen Jobbik-Partei

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Eine Rauchgranate ist am Mittwochabend in einem Büro der rechtsradikalen Jobbik-Partei im Bürogebäude der Parlamentsabgeordneten in Budapest explodiert. Laut Medienberichten vom Donnerstag wurde das unbekannte Paket bei einer Inventur durch einen Experten der Partei entdeckt, geöffnet und dadurch versehentlich der Zünder ausgelöst. Wegen der enormen Rauchentwicklung und der Aktivierung des Rauchmelder-Systems kam es zu massivem Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Laut einer Aussendung der Jobbik-Partei stand auf der Verpackung der Rauchgranate das Datum 2018, so dass diese weit früher von einer Person in das Gebäude gebracht werden musste. Es sei zugleich unvorstellbar, wie die Granate angesichts der strengen Sicherheitsschleuse durch die Kontrolle gelangen konnte, kritisierte Jobbik. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.