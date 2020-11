Rauferei in Wien-Penzing - Vier gegen einen

38-Jähriger verletzt - Täter festgenommen - Hintergründe unklar

Vier gegen einen hat es am Dienstagabend in Wien-Penzing bei einer Rauferei geheißen. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass hatten vier 17- bis 19-jährige Burschen ohne ersichtlichen Grund um 19.20 Uhr einen 38-Jährigen in der Zehetnergasse attackiert. Als ein Zeuge sie störte, flüchteten sie. Mithilfe der Täterbeschreibung nahm die Polizei im Zuge einer Sofortfahndung die vier bei einer Haltestelle in Ober St. Veit fest.

Der 38-Jährige wurde mit Gesichtsverletzungen von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, blieb unklar. Bei den vier Aggressoren handelt es sich um syrische Staatsbürger, beim Opfer um einen türkischen Staatsbürger. Ob dieser Umstand angesichts des türkischen Engagement in Syrien eine Rolle spielte, war unklar.