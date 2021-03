Raumplanung Burgenland - ÖVP bereitet Verfassungsklage vor

Klubobmann Ulram kritisiert "Husch-Pfusch-Gesetz" - Auch Grundstücke mit Schuppen würden besteuert

Die ÖVP Burgenland bereitet eine Verfassungsklage gegen die Novelle des Raumplanungsgesetzes vor, die nach dem Einspruch des Ministerrats in der Landtagssitzung am kommenden Donnerstag in veränderter Form neuerlich beschlossen werden soll. Es handle sich um ein "Husch-Pfusch-Gesetz", das mit drei neuen Steuern das Recht auf Eigentum und Erwerbsfreiheit sowie den Gleichheitsgrundsatz verletze, betonte Klubobmann Markus Ulram bei einer Pressekonferenz.

Dass das Gesetz nach dem Einspruch um die maximale Höhe der Steuern ergänzt wurde, ändere nichts an der Kritik der ÖVP, sagte Ulram. Dem Land und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) gehe es "nur darum, dass eine neue Bauland-, Photovoltaik- und Windradsteuer eingeführt werden soll". Das sei eine "reine Geldbeschaffungsaktion der Landesregierung, um leere Kassen zu füllen. Wenn Doskozil regiert, wird abkassiert", betonte der Klubobmann.

Einen wesentlichen Kritikpunkt bei der Baulandmobilisierungsabgabe sieht Ulram darin, dass damit auch Grundstücke besteuert werden, die als Bauland gewidmet sind, aber nicht mit einem Wohnhaus, sondern mit einem Schuppen bebaut sind. Ob die ÖVP im Bund neuerlich gegen das Gesetz Einspruch erheben wird, könne er noch nicht abschätzen, meinte Ulram. In der Einigung zwischen Klimaschutzministerium und Land auf die neue Version des Gesetzes sieht der Klubobmann einen "Alleingang" von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).