Raumplanungs-Novelle - FPÖ Burgenland fordert Volksbefragung

Landesparteiobmann Petschnig fürchtet "kostspieliges Verfahren vor VfGH" - Kritik an Stellungnahme des Verfassungsdienstes des Landes

Die FPÖ Burgenland hat am Freitag erneut eine Volksbefragung zur geplanten Novelle des Raumplanungsgesetzes gefordert. Diese sei "derart einschneidend und verfassungsrechtlich bedenklich", dass zuerst die Burgenländer befragt werden sollten, argumentierte Landesparteiobmann Alexander Petschnig in einer Aussendung. Die FPÖ habe bereits eine Volksbefragung beantragt. Eine Stellungnahme des Verfassungsdienstes des Landes dazu sieht Petschnig kritisch.

Der Verfassungsdienst habe mehrere Aspekte "als nicht in die Kompetenz des Landes fallend und daher als für eine Volksbefragung unzulässig" eingestuft. "Da das Raumplanungsgesetz im Landtag zu beschließen ist, sehen wir es jedoch unzweifelhaft als Landeskompetenz an", betonte Petschnig. Er fürchte ein "kostspieliges Verfahren" vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH). Die Burgenländer sollten die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, ob sie das wollen, so der Landesparteiobmann.