"Raya und der letzte Drache" bei Disney+: Sinophiler Animationsspaß

Die Vereinigung der Menschheit gegen eine Bedrohung virenförmiger Bösewichte - dieses Abenteuer muss Disneys neue Heldin Raya bestehen. Nach "Mulan" entführt auch "Raya und der letzte Drache" in die Sagenwelt Chinas, und bleibt im Kern dabei doch den Disney-Erzähltraditionen treu: Was wirklich zählt sind Freundschaft und Vertrauen. Da mag es drum herum von Drachen, magischen Juwelen und bösen Kreaturen wimmeln. Ab 5. März exklusiv beim Streamingdienst Disney+ zu sehen.

"Raya und der letzte Drache" setzt 500 Jahre nach dem Zerbrechen der friedlichen Welt Kumandra in fünf Einzelreiche ein. Damals bedrohten finstere Druun, coronaartige Kreaturen, die Menschen und Drachen, die zu jener Zeit in Eintracht lebten. Sie versteinerten jeden und jede - bis die letzten Drachen ihre Kräfte in einem Juwel bündelten, der die Druun besiegte. Dennoch zerfiel das drachenförmige Kumandra alsbald in die Einzelländer Herz, Zahn, Kamm, Klaue und Schweif.

Als die Druun wieder zurückkehren, muss sich die junge Kriegerin Raya alleine mit ihrem treuen Gefährten Tuk Tuk - einer Mischung aus Gürteltier und Rennwagen - auf die Reise machen, um einerseits den letzten überlebenden Drachen Sisudatu zu finden und andererseits die Einzelstücke des Drachenjuwels wieder zu vereinen. Dass diese Magie jedoch nicht ausreichen wird, wird Raya alsbald schmerzlich bewusst. Was es braucht, ist Vertrauen in die Mitmenschen.

All das ist schnell, bildgewaltig und endzeitkämpferisch erzählt und deshalb streckenweise nur bedingt für kleinere Kinder geeignet. Stilistisch ist "Raya und der letzte Drache" im mittlerweile etablierten Animationsduktus eines Hyperrealismus gehalten, bei dem alles klarer, spektakulärer und detailgetreuer erscheint als in der Wirklichkeit. Dabei haben sich die alten Parameter in ihr Gegenteil verkehrt, lag früher doch der Fokus auf den Figuren, während die Hintergründe schon aus produktionstechnischen Gründen minimalistischer gehalten waren. Nun glänzen gerade diese mit ihrem Detailreichtum, während die Figuren stärker den Niedlichkeitsfaktor bedienen. Was gleich geblieben ist, ist das disneytypische Tableau kleiner, putziger Nebenfiguren, welche die Helden umspielen - oder besser gesagt, die Heldinnen.

Schließlich spiegelt der neue Animationsstreifen der Disney-Schmiede auch in dieser Hinsicht den Zeitgeist wieder und besitzt neben den zwei Protagonistinnen Raya und Sisu auch mit der wilden Prinzessin Namaari eine Antagonistin. Männer spielen hier allenfalls als tumbe Krieger eine Nebenrolle. Und dass wieder einmal die Jungen die Welt retten, während die Alten an überkommenen Traditionen festhalten, versteht sich von selbst. Fridays for Future lässt grüßen.

Vor allem demonstriert "Raya und der letzte Drache" aber eines: Europa ist als Markt abgemeldet, der Fokus des Entertainmentgiganten Disney schwenkt eindeutig in Richtung Asien. Wie schon mit "Mulan" orientiert man sich klar an chinesischen Erzähltraditionen und -mythen. Dass Drachen das Gute verkörpern, ist in der westlichen Sagenwelt schlicht nicht angelegt und hat sich selbst in Mythenwälzern wie "Game of Thrones" nicht geändert. China ist das neue Dorado, wobei "Raya und der letzte Drache" überdies immer wieder mit indischen Einsprengseln wie Hindu-Trauerritualen durchsetzt ist.

Aber gut. Wie viele Variationen der Grimm'schen Märchen möchte man noch auf der Leinwand - oder besser dem heimischen Bildschirm - sehen? Und die politische Kernbotschaft von "Raya und der letzte Drache" lautet letztlich: Vertrauen ist der Schlüssel des Erfolgs. Die Länder müssen kooperieren, um nicht unterzugehen. Wenn das keine Botschaft in Richtung des großen Marktes für US-Entertainmentprodukte ist.

