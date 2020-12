Razzia gegen Schleppergruppe in Italien

19 Festnahmen

Bei Razzien gegen eine internationale Schleppergruppe hat die Polizei in mehreren italienischen Städten 19 Verdächtige festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, Migranten mit Ziel Nordeuropa illegal nach Italien gebracht zu haben, wie die Behörde am Samstag mitteilte. Bei den Verdächtigen handelt es sich um Italiener, Kurden aus dem Irak, Afghanen und Pakistaner. Die Razzien fanden in den Städten Bari, Mailand, Turin und Ventimiglia statt.

Die Gruppe soll Überfahrten durch das östliche Mittelmeer organisiert und die Migranten bei ihrer Ankunft in Italien mit gefälschten Dokumenten ausgestattet haben. Anschließend seien sie bei Nacht über die französische Grenze bei Ventimiglia gebracht worden. Dafür wurden demnach rund 6.000 Euro fällig. Das Geld sei in der Regel von Verwandten per Überweisung oder durch Sammelstellen in der Türkei bezahlt worden.