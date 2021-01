Razzia gegen Schlepperorganisation in Wiener Hotel - 34 Festnahmen

Vier Schlepper und 30 Flüchtlinge erwischt

Gegen eine Schlepperorganisation hat sich eine Razzia der Wiener Polizei gerichtet, die am Mittwochvormittag in einem Hotel in Hernals durchgeführt wurde. Dabei wurden vier Schlepper im Alter von 38 bis 58 Jahren und 30 Flüchtlinge aufgegriffen. Das Hotel diente offenbar als Unterkunft für Schlepper und Geschleppte.

Die Polizei ermittelte schon seit längerem gegen die Organisation. Dabei wurden Informationen zu dem Hotel gesammelt, teilweise auch aus Deutschland. Am Mittwoch schlugen die Kriminalisten zu. Neben Ermittlern des Landeskriminalamtes waren die WEGA, die Bereitschaftseinheit, das Stadtpolizeikommando Ottakring und die Abteilung für Fremdenpolizei und Anhaltevollzug im Einsatz. Dazu kamen Mitarbeiter des Büros für Sofortmaßnahmen der Stadt Wien und der Finanzpolizei sowie der zuständige Staatsanwalt.

Das Alter der Flüchtlinge wurde mit 20 bis 30 angegeben. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie über die Balkanroute nach Wien kamen. Die Polizei stellte auch Mobiltelefone und einen Bargeldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich sicher.