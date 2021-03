Razzia wegen Drogenverkaufs an Schüler auf Sizilien

30 Festnahmen in Syrakus

Auf der Mittelmeerinsel Sizilien hat die Polizei bei einer Großrazzia gegen Drogenhändler am Dienstag rund 30 Menschen festgenommen. Nach Angaben der Carabinieri gingen rund 150 Einsatzkräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft von Catania gegen Verdächtige in der Küstenstadt Syrakus vor. Sie sollen Drogen auch an Minderjährige und gezielt in der Nähe von Schulen verkauft haben.

Die Polizei sprach von einer Bande, die unter anderem mit Kokain, Haschisch, Crack und anderen illegalen Stoffen handelte. Damit seien Tagesumsätze bis zu 25 000 Euro erzielt worden. Den Beschuldigten, die eine kriminelle Vereinigung gebildet hätten, wurde neben den Drogengeschäften der verbotene Einsatz von Waffen vorgeworfen. Die Behörden in Süditalien gehen regelmäßig in großen Aktionen gegen Suchtgiftbanden vor, wobei Mafia-Organisationen oft für den Import der illegalen Substanzen sorgen.