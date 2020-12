Razzia wegen Kinderpornografie in Bayern

Auch Jugendliche unter Beschuldigten - Polizei warnte vor dubiosen Gruppen-Chats

Wegen der Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie in sozialen Netzwerken hat die Kriminalpolizei Neu-Ulm am Dienstag elf Wohnungen in Schwaben durchsucht. Wie die Polizei mitteilte, geht es hauptsächlich darum, dass Teilnehmer von Nachrichtengruppen die Bilder empfangen haben. Dies erfülle ebenfalls einen Straftatbestand. Unter den Beschuldigten sind auch Jugendliche.

Selbst ein 13-jähriges Mädchen geriet in den Fokus der Ermittler, das Kind ist allerdings noch nicht strafmündig. Darüber hinaus handelt es sich um männliche Beschuldigte zwischen 15 und 55 Jahre. Die Polizei warnte davor, dass Kinder und Jugendliche Mitglieder von Gruppen-Chats werden und nicht alle Beteiligten genau kennen. Auch das automatische Herunterladen von Fotos und Videos in solchen Gruppen sei strafbar, wenn es um Kinderpornos gehe. Eltern sollten die Geräte ihrer Kinder deswegen regelmäßig kontrollieren.