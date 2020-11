Razzien bei Muslimbruderschaft - Expertin: Teile "extrem radikal"

Die Muslimbruderschaft, in deren angeblichen Einrichtungen Montagfrüh Razzien durchgeführt worden sind, ist nach Ansicht der Journalistin und Nahost-Expertin Petra Ramsauer in Teilen "klipp und klar" als Terrororganisation einzustufen. Zwar könnten Bereiche der Organisation dem moderaten Spektrum zugerechnet werden, andere Teile seien aber wiederum "extrem radikal", sagte Ramsauer am Montag im Ö1-Mittagsjournal.

Die Bedrohung sei der Organisation "vorgelagert". Durch die Aktivitäten der Muslimbruderschaft werde "radikal-islamisches Gedankengut verbreitet", im Sinne von "den islamischen Staat zu kreieren als das endgültige Ziel", so Ramsauer. Zwar trenne die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) und die Muslimbruderschaft "immer noch Welten", die globale Tätigkeit der Muslimbrüder habe in gewisser Weise aber auch "den Boden aufbereitet".

Ramsauer betonte, dass es sich bei der Muslimbruderschaft nicht um eine Massenbewegung handle, sondern als "elitäre" Bewegung, oft in der reichen Diaspora angesiedelt. Der wesentliche Teil des Netzwerkes befinde sich in Katar.