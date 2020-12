Razzien gegen Soldaten in der Türkei rund um Putschversuch 2016

Armeeangehörige sollen Verbindungen zu Gülen-Bewegung haben

Mehr als vier Jahre nach dem Putschversuch in der Türkei hat die Staatsanwaltschaft in der Küstenstadt Izmir die Festnahme von mehr als 300 Mitarbeitern der türkischen Streitkräfte angeordnet. Ihnen würden Verbindungen zum islamischen Prediger Fethullah Gülen vorgeworfen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Die türkische Führung macht Gülen, der in den USA lebt, für den Umsturzversuch im Jahr 2016 verantwortlich.

Bei den meisten Verdächtigen handle es sich um Soldaten im aktiven Dienst, meldete Anadolu weiter. Rund 200 seien bei Razzien in 50 Provinzen bereits gefasst worden. Seit dem Putschversuch wurden in der Türkei Zehntausende Menschen verhaftet und mehr als 100.000 Staatsbedienstete entlassen. Alleine aus den türkischen Streitkräften wurden nach offiziellen Angaben mehr als 20.500 Mitarbeiter entlassen.