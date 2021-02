RBI - Analysten sehen Gewinneinbruch für das vierte Quartal 2020

Wiener Börse tiefer, RBI-Aktien brechen 8,5% ein Die Wiener Börse ist am Donnerstag mit schwächerer Tendenz in die Sitzung gestartet. Der ATX gab bis 9.45 Uhr um 0,49 Prozent auf 2.656,27 Punkte nach. In einem leichteren europäischen Umfeld gab der ATX etwas stärker nach. Auf den heimischen Leitindex drückten vor allem die massiven Kursverluste von Raiffeisen Bank International (RBI) und eine Kursschwäche bei der Erste Group.