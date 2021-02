RBI - Credit Suisse nimmt Coverage mit "Outperform"-Empfehlung auf

Kursziel bei 20,00 Euro - Analysten: RBI dürfte von wirtschaftlicher Stabilisierung in CEE-Raum profitieren

Die Analysten der Schweizer Großbank Credit Suisse haben nach mehreren Jahren ihre Coverage der Aktien des österreichischen Finanzinstituts Raiffeisen Bank International (RBI) wieder aufgenommen. Sie sprachen in der am Montag veröffentlichten Studie eine Kaufempfehlung ("Outperform") aus und setzten ihr Kursziel mit 20,00 Euro fest.

Die Analysten Andrew O'Flaherty und Jon Peace attestieren den Titel damit ein Kurspotenzial von rund 20 Prozent, am Montag wurden die RBI-Aktien an der Wiener Börse zuletzt mit 16,33 Euro gehandelt.

Die RBI sei einer der Hauptprofiteure von der wirtschaftlichen Stabilisierung in Mittel- und Osteuropa (CEE), schreiben die Analysten. Sie sehen auch Raum für geringere Wertberichtigungen als am Markt derzeit noch erwartet, während Rechtsrisiken rund um Frankenkredite wie auch geopolitische Risiken in Osteuropa nach Ansicht der Credit Suisse bereits eingepreist seien.

Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie liegen bei 2,20 Euro (2020), bei 2,48 Euro (2021) und bei 3,01 Euro (2022). Die Dividendenprognosen belaufen sich auf 0,49 Euro (2020), auf 0,65 Euro (2021) und bei 0,81 Euro (2022).

Analysierendes Institut Credit Suisse

