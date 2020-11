RBI - Goldman Sachs erhöht Kursziel von 17,0 auf 17,9 Euro

"Neutral"-Bewertung bestätigt

Die Analysten von Goldman Sachs haben in einer Branchenstudie ihr Kursziel für die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) von 17,0 auf 17,9 Euro leicht angehoben. Die Einstufung "neutral" wurde gleichzeitig bestätigt.

Hintergrund der Kurszielerhöhung ist laut den Analysten eine Anhebung der Gewinnprognosen angesichts erwarteter Kostenrückgänge. Während die RBI von einer möglichen Aufhellung der operativen Trends und des geopolitischen Umfelds zusätzlich profitieren könnte, sehen die Analysten einen Wirtschaftsrückgang in den von ihr bedienten Ländern als mögliches Risiko.

Goldman Sachs erwartet für das laufende Jahr 2020 für die RBI nun einen Gewinn von 2,28 Euro. Für die beiden Folgejahre liegen die Prognosen bei 1,88 (2021) und 2,05 (2022) Euro je Aktie.

Am Freitagvormittag notierten die RBI-Aktien an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,80 Prozent bei 16,45 Euro.

