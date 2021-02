RBI im Geschäftsjahr 2020 mit einem Drittel weniger Gewinn

RBI zahlt als einzige Großbank in Österreich für 2011 Dividende Die börsenotierte Raiffeisen Bank International (RBI) zahlt ihren Aktionären für 2011 eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie, in der gleichen Höhe wie 2010. Im Markt war eine scharfe Dividendenkürzung erwartet worden. Für diese Ausschüttung nimmt der Konzern 205 Mio. Euro in die Hand. Damit ist die RBI die einzige der Großbanken in Österreich, die ihren Aktionären derzeit Dividenden zahlt.