RBI operativ stärker, Corona schmälert auch Wert von Beteiligungen

In den ersten neun Monaten Abwertungen auf Anteile an UNIQA, Leipnik, Raiffeisen KAG

Trotz leicht rückläufiger Zins- und Provisionsergebnisse weist die Raiffeisen Bank International bis Herbst höhere operative Ergebnisse aus. Kosten sind gesunken. Das Betriebsergebnis lag nach neun Monaten bei 1,8 (Vorjahr: 1,59) Mrd. Euro, ein Plus von 13,3 Prozent. Neben wesentlich höherer Kreditrisikovorsorgen hat die Coronakrise auch Abwertungen nach sich gezogen. So wurden Wertminderungen auf Töchter, Beteiligungen und Firmenwerte von 138 Mio. Euro verbucht.

Anteile an at-equity bewerteten Unternehmen wurden um 109 Millionen Euro abgewertet, ein Anstieg um 87 Mio. Euro zum Vorjahr - vor allem auf Anteile an der UNIQA aufgrund eines niedrigeren Nutzwerts, bei Leipnik-Lundenburger und bei der Prva stavebna sporitelna in Bratislava, im Wesentlichen aufgrund der durch die Pandemie verursachten schlechteren wirtschaftlichen Aussichten. Zudem wurde heuer der Firmenwert der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft (KAG) um 27 Mio. Euro wegen des durch die Pandemie revidierten Mittelfristplans und damit geringerer Gewinnaussichten wertgemindert.

Darüber hinaus stiegen laut RBI die Dotierungen von kreditbezogenen Rückstellungen für Prozesse und Rechtsstreitigkeiten um 25 Millionen auf 44 Mio. Euro, davon in Polen um 28 Millionen auf 30 Millionen und in Kroatien um 3 Millionen auf 10 Mio. Euro, während sie in Rumänien mit 3 Millionen Euro um 6 Millionen geringer ausfielen.

Die Beiträge zu den Einlagensicherungen sind in einigen Ländern der Raiffeisen-Netzwerkbanken in den ersten neun Monaten gefallen, in Summe um 17 Millionen Euro auf 71 Mio. Euro. Dabei wird eine Reduktion in Russland als Folge staatlicher Hilfsmaßnahmen in der Coronakrise als temporär eingestuft. In Österreich erwartet die RBI durch die Entschädigung von Einlegern der insolventen Commerzialbank Mattersburg und der früheren Meinl Bank (AAB) aus dem Einlagensicherungsfonds und damit verringerter Fondsmittel jährlich um rund 4 Mio. Euro höhere Beitragszahlungen, um die gesetzliche Zielausstattung des Einlagensicherungsfonds sicherzustellen, schrieb die Bank heute im Quartalsbericht.