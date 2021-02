RBI übernimmt tschechische Equa Bank

Raiffeisen will Angebot für Polbank legen Die Raiffeisen Bank International (RBI) will ein Angebot für die zum Verkauf stehende polnische Polbank legen, berichtete das "WirtschaftsBlatt". Dem Zeitungsbericht zufolge will der griechische Hauptaktionär, die EFG-Bank, 44,1 Prozent an der Polbank abgeben. Die restlichen Anteile befinden sich im Streubesitz von 210.000 Kleinaktionären, von denen keiner über 5 Prozent hält.