Fans von Reality-Shows haben ab sofort auf Amazon Prime die Möglichkeit, Serien wie "Keeping Up With The Kardashians" zu streamen. NBCUniversal International (NBCUI) gab am Mittwoch bekannt, dass hayu - der neue SVOD-Service für Reality TV - nun erstmals auch in Österreich allen Amazon-Prime-Mitgliedern mit einem Zusatzabonnement (4,99 Euro pro Monat) zur Verfügung steht.