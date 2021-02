Rechte Lega will italienische Regierung unter Draghi unterstützen

Salvini: Stehen für Politiker-Kabinett zur Verfügung

In Italien zeichnet sich ein breiteres Spektrum an Parteien ab, das eine Regierung unter dem designierten Ministerpräsidenten Mario Draghi unterstützen will. Draghi traf am Samstag eine Delegation der rechten Lega. Deren Parteichef, Ex-Innenminister Matteo Salvini, signalisierte seine Bereitschaft, eine mit Politikern - im Gegensatz zu Experten - besetzte Regierung zu unterstützen. Daran wolle sich die Lega beteiligen.

"Wir stehen für ein politisches Kabinett zur Verfügung und legen keine Vetos gegen eine Regierung Draghi ein", so Salvini nach dem Treffen mit Draghi. Das droht die oppositionelle Mitte-Rechts-Allianz weiter zu spalten. Während die Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi eine mögliche neue Regierung Draghi unterstützen will, stemmen sich die rechtsnationalen Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) entschieden dagegen. Beide Parteien sind seit Jahren mit der Lega verbündet.

Draghi plant am Samstagnachmittag auch ein Treffen mit der Delegation der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung. Die stärkste Einzelpartei im Parlament scheint nicht abgeneigt, eine politische Regierung zu unterstützen und Ministerposten zu übernehmen. Einige Spitzenpolitiker der europakritischen Partei stehen jedoch dem Beitritt einer Regierung unter dem früheren Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) Draghi kritisch gegenüber.

Nach dem Ende der ersten Runde politischer Gespräche am Samstagnachmittag plant der designierte Premier eine zweite Serie von Konsultationen, die am Montag beginnen soll. Dabei will er auch die Sozialpartner treffen. Nicht ausgeschlossen wird, dass Draghi inzwischen schon an einer Liste möglicher möglichen Minister feilt, die er den Parteien nächste Woche unterbreiten wird. Die von den Fünf Sternen und der sozialdemokratischen PD getragene Regierung hatte jüngst durch den Austritt eines kleinen Koalitionspartners die Mehrheit im Parlament verloren.