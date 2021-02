Rechtsgutachten stellt sektorales Fahrverbot in Tirol infrage

Handelskammer Bozen beauftragte Europarechtsexperten - Sektorales Fahrverbot "unverhältnismäßig" und in der Folge EU-rechtswidrig

Die Handelskammer Bozen (Südtirol) hat am Dienstag ein Rechtsgutachten des Europarechtsexperten Peter Hilpold von der Universität Innsbruck präsentiert, das die Rechtmäßigkeit des Sektoralen Fahrverbots in Tirol infrage stellt. Das Gutachten komme zu einem klaren Schluss, nämlich, dass "das sektorale Fahrverbot unverhältnismäßig und in der Folge EU-rechtswidrig" ist, teilte die Handelskammer in einer Aussendung mit.

Hilpold habe das Verbot auf seine "Eignung, Erforderlichkeit und Angemessenheit überprüft". Dabei sei bemängelt worden, dass die Wahl der "bahnaffinen Güter" beim Fahrverbot willkürlich und diskriminierend getroffen worden sei. So ergebe sich z. B. beim Gut "Getreide" ein klarer Wettbewerbsnachteil für die Südtiroler Industrie durch das sektorale Fahrverbot.

Weiters scheine es keine Maßnahmen zur Vermeidung von Umgehungen und Missbrauch des Verbots durch Tiroler Firmen zu geben, wurde kritisiert. Die Umgehungs- und Missbrauchsgefahr sei vor allem auf die Anwendung der Quell- und Zielverkehrsregelung (beide sind vom Verbot ausgenommen) zurückzuführen. Der EuGH, der bereits 2011 das "alte" sektorale Fahrverbot als unionsrechtswidrig einstufte, hatte damals gewisse Ausnahmen für regionale Verkehre zugelassen. Tirol habe die Ausnahmen allerdings auch auf Fernverkehre mit Quelle oder Ziel in Tirol ausgeweitet. "Die Einbeziehung von Fernverkehren in diese Ausnahmeregelung widerspricht der gesamten Logik der Ausnahme für regionale Verkehre und ist damit auch EU-rechtlich nicht haltbar", hieß es seitens der Handelskammer.

Zudem stelle sich die Frage angesichts der "besser werdenden Luftwertdaten", die Großteils die EU-Vorgaben bereits erfüllen würden, ob weitere Beschränkungen überhaupt zulässig seien. "Die damit zu erzielenden Verbesserungen der Luftwerte stehen in keinem Verhältnis zu den Beeinträchtigungen für den freien Warenverkehr", kritisierte die Handelskammer. Zudem müssten die Verbesserungen in der Technik, die zur Senkung der Schadstoffemissionen führt, auch zu Anpassungen bei den beschränkenden Maßnahmen führen.

Das Rechtsgutachten soll jedenfalls am 11. Februar auch in Deutschland, das die Tiroler Fahrverbote in der Vergangenheit auch bereits mehrfach scharf kritisierte hatte, im Beisein des EU-Abgeordneten Markus Ferber und der bayerischen Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (beide CSU) und Vertretern der Industrie- und Handelskammer München sowie der deutschen Wirtschaftsverbände vorgestellt werden. Außerdem soll das Gutachten der Europäischen Kommission übermittelt werden.