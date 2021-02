Reedereiriese Maersk mit Milliardengewinn im Coronajahr

Moller-Maersk sieht Lichtstreifen am Horizont Der dänische Schifffahrts- und Ölkonzern A.P. Moller-Maersk sieht trotz roter Zahlen im ersten Halbjahr erste Anzeichen für eine Erholung des Frachtgeschäfts. Die Nachfrage bei der zum Konzern gehörenden weltgrößten Container-Reederei Maersk Line ziehe wieder an, sagte Vorstandschef Nils Smedegaard Andersen. "Die Weltwirtschaft ist auf dem Weg der Besserung, deshalb rechnen wir in Zukunft wieder mit Wachstum. Das Schlimmste liegt hinter uns."