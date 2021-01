Regierung entscheidet nach Gesprächsmarathon über Corona-Lockdown

Nach den Landeshauptleuten Samstagvormittag Beratungen mit Experten und den Sozialpartnern - Entscheidung am Sonntag erwartet - Experten warnen vor vorzeitigen Lockerungen

Nach einem Gesprächsmarathon entscheidet die Regierung am Wochenende über die weitere Vorgangsweise in Sachen Corona-Pandemie. Die Bekanntgabe, ob der Lockdown am 25. Jänner zumindest leicht gelockert oder doch "hart" fortgesetzt wird, ist für Sonntag in Aussicht genommen. Lockerungen sind zuletzt allerdings unwahrscheinlich geworden - weil gehäuft Fälle mit der ansteckenderen britischen Virusvariante auftraten. Experten warnten deshalb vor vorzeitigen Lockerungen.

Die Expertenmeinungen holt die Regierung bei einer Gesprächsrunde am Samstagvormittag ein, die geladenen Wissenschafter werden anschließend im Bundeskanzleramt ein Pressestatement abgeben. Danach berät sich die Regierung noch mit den Sozialpartnern. Mit den Landeshauptleuten verhandelte sie bereits Freitagnacht lange im "Palais Niederösterreich".

Wie stark die britische Virus-Variante in Österreich verbreitet ist wird in der nächsten Woche feststehen. Am Freitag wurde einer der Verdachtsfälle im steirischen Ausseerland bereits bestätigt. Angesichts der Tatsache, dass die Infektionszahlen auch nach drei Wochen Lockdown hoch sind, gehen Experten schon von einer größeren Verbreitung aus - und warnen deshalb vor Lockerungen. Sollten die um 50 Prozent ansteckendere Variante bereits großflächig verbreitet sein, wären aus ihrer Sicht sogar Verschärfungen geboten.