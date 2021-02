Regierung in Rom vereidigt: Draghi steht vor diversen Aufgaben

Wiederaufbauplan, Wirtschaftsmaßnahmen und Impfkampagne als einige Schwerpunkte (Von Micaela Taroni/APA)

Kaum im Amt und schon warten auf den neuen italienischen Premier Mario Draghi diverse Aufgaben. Am Mittwoch stellt er im Parlament sein Regierungsprogramm vor und unterzieht sich der Vertrauensabstimmung, die er dank seiner breiten Mehrheit im Parlament leicht bewältigen sollte. Danach beginnt für Draghi die harte Arbeit.

Höchste Priorität hat für Draghi der Plan zur Verwendung der Milliardenzuschüsse aus verschiedenen EU-Wiederaufbauprogrammen. Bis April muss der Plan Brüssel vorgelegt werden, will Italien die Milliarden erhalten, die zur Finanzierung von Stützungsmaßnahmen und anderen dringenden Reformen notwendig sind.

Draghi hat sich als Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) öfters für die Kontrolle der hohen Ausgaben des Wohlfahrtsstaates und die Erhöhung des Rentenantrittsalters ausgesprochen. Nicht ausgeschlossen wird, dass eine Regierung Draghi die Pensionsreform "Quote 100" abschaffen könnte, die das erste Kabinett Conte aus Lega und Fünf Sternen eingeführt hatte. Damit würde sich Draghi scharfe Kritik der Lega zuziehen, die die "Quote 100" als einen ihrer größten politischen Erfolge der letzten Jahre betrachtet.

Draghi könnte im Zuge einer Reform des Wohlfahrtsstaates die 2019 eingeführte Mindestsicherung infrage stellen. 1,2 Millionen Haushalte beziehen das Mindesteinkommen von bis zu 780 Euro, eine der größten politischen Errungenschaften der Fünf Sterne-Bewegung, der stärksten Einzelpartei im italienischen Parlament. Sollte Draghi das Grundeinkommen abschaffen, muss er sich auf Auseinandersetzungen mit der Fünf Sterne-Bewegung gefasst machen, die Initiator der Grundsicherung sind.

Die Regierung Draghi muss über die Zukunft des noch bis Ende März geltenden allgemeinen Kündigungsverbots und der staatlich subventionierten Kurzarbeit entscheiden. Beide Maßnahmen haben bisher einen noch höheren Anstieg der Arbeitslosigkeit in Italien verhindert. Damit wollte die Vorgängerregierung Conte nicht nur soziale Unruhen vermeiden, sondern auch die Nachfrage nach Konsumgütern stützen. Draghi muss jetzt entscheiden, ob diese Maßnahmen über Ende März hinaus verlängert werden sollen.

Besonders das Thema Bildung liegt Draghi am Herzen. So hat er in mehreren Ansprachen die Frage des Schul- und Universitätssystems als Mittel zur sozialen Förderung junger Generationen betont, vor allem jener aus den stärker benachteiligten Regionen des Südens.

Draghi muss auch wichtige Beschlüsse über die mögliche Verlängerung des bis zum 25. Februar geltenden Reiseverbots unter den italienischen Regionen ergreifen. Die Regierung muss beschließen, ob das im Oktober eingeführte Ampelsystem weiterhin aufrecht bleiben soll. Draghi muss sich auch um die Beschleunigung der Impfkampagne bemühen, die in den letzten Wochen wegen Lieferungsengpässen aus dem Ausland ins Stocken geraten ist.