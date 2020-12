Regierung in Rumänien kann nach Wahl voraussichtlich weiterregieren

Oppositionelle Sozialdemokraten aber stärkste Kraft - Rekordtief bei Wahlbeteiligung - GRAFIK

Nach der Parlamentswahl in Rumänien kann die pro-europäische Regierungspartei PNL von Ministerpräsident Ludovic Orban voraussichtlich weiterregieren. Zwar wurden die oppositionellen Sozialdemokraten den am Montag veröffentlichten ersten Ergebnissen zufolge mit rund 30 Prozent der Stimmen stärkste Kraft. Die PNL des liberal-konservativen Orban, die nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen auf rund 25,5 Prozent kam, könnte jedoch Koalitionen schmieden.

So könnte sie etwa eine Koalition mit dem erst kürzlich entstandenen Mitte-Rechts-Bündnis USR-Plus eingehen. Dieses kam auf 15 Prozent der Stimmen. Möglich wäre auch eine Koalition zwischen der PNL und der Kleinpartei UDMR, die die ungarische Minderheit in Rumänien vertritt und bei der Wahl am Sonntag auf rund sechs Prozent der Stimmen kam. Orban verwies am Montag darauf, dass sich das Wahlergebnis durch die noch laufende Auszählung der Stimmen der im Ausland lebenden Rumänen noch verändern könnte.

260.000 Auslands-Rumänen hatten sich an der Wahl beteiligt - doppelt so viele wie bei dem Urnengang vor vier Jahren. Erwartet wurde ein starkes Ergebnis der USR-Plus bei den im Durchschnitt jüngeren Auslands-Rumänen. Das Bündnis hatte im Wahlkampf eine weitreichende Reform der politischen Landschaft Rumäniens versprochen.

Die Wahlbeteiligung lag mit rund 33 Prozent so niedrig wie noch nie bei einer Parlamentswahl. Dies lag an einer weitverbreiteten Politikverdrossenheit, aber auch an den derzeit stark steigenden Corona-Infektionszahlen. Zu der Abstimmung waren mehr als 18 Millionen Menschen aufgerufen.

Orban, der seit einem Jahr eine Minderheitsregierung in Bukarest anführt, hatte im Wahlkampf eine Modernisierung des Landes und eine Fortsetzung seines pro-europäischen Kurses versprochen. Rumänien gehört zu den ärmsten Ländern in der EU. In den vergangenen Jahren waren vier Millionen Rumänen auf der Suche nach einem besseren Leben ins Ausland gegangen. Viele von ihnen arbeiten in Westeuropa.

Offen unterstützt wird Orbans Regierung von Präsident Klaus Iohannis. Am vergangenen Freitag hatte der Staatschef die oppositionelle PSD erneut scharf kritisiert und seine Hoffnung deutlich gemacht, dass "Rumänien sich endgültig von jenen trennen wird, die versucht haben, es von seinem europäischen und demokratischen Kurs abzubringen".

"Ich warte auf den Rücktritt von Herrn Orban, das ist es, was die Rumänen durch ihre Abstimmung gefordert haben", sagte hingegen PSD-Führer Marcel Ciolacu nach Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse. Die PSD steht in der Tradition der kommunistischen Partei und dominierte 30 Jahre lang die rumänische Politik. Im Wahlkampf hatte die Partei unter anderem die Corona-Politik von Orbans Regierung kritisiert.

(GRAFIK 1436-20, 88 x 68 mm)